Быков считает, что ЦСКА гарантировал себе победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Чемпион Европы 2007 года Сергей Быков считает, что ЦСКА гарантировал себе победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ после победы над УНИКС (91:77).

«Сегодня встретились две хорошие команды, обе отлично защищались. Счет не отражает накала матча, но ЦСКА в отсутствие своих двух лидеров сыграл великолепно. Без Алексея Шведа и Николы Милутинова ЦСКА — это немного другая команда. Думаю, что после сегодняшней игры ЦСКА уже нельзя будет догнать в турнирной таблице», — цитирует ТАСС Быкова.

За 4 тура до конца регулярного чемпионата ЦСКА занимает первое место с результатом 26-2, а на втором месте идет УНИКС — 23-5.