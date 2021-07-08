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УНИКС подписал контракт с защитником «Нижнего Новгорода»

15:00
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УНИКС подписал контракт с защитником «Нижнего Новгорода» Артемом Комоловым, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт подписан по схеме «1+1».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний москвич сыграл в 25 матчах, набирая в среднем 11,6 очка, 1,8 подбора, 1,8 передачи и 1,1 перехвата за 26,1 минуты.

Дополнительная информация:

УНИКС подписал контракт с защитником «Нижнего Новгорода» Артемом Комоловым, сообщает пресс-служба казанского клуба. Контракт подписан по схеме 1+1. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний москвич сыграл в 25 матчах, набирая 11,6 очка, 1,8 подбора,

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