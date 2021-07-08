УНИКС подписал контракт с защитником «Нижнего Новгорода»
УНИКС подписал контракт с защитником «Нижнего Новгорода» Артемом Комоловым, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Контракт подписан по схеме «1+1».
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний москвич сыграл в 25 матчах, набирая в среднем 11,6 очка, 1,8 подбора, 1,8 передачи и 1,1 перехвата за 26,1 минуты.
Артем Комолов — новый игрок БК УНИКС. Контракт с игроком рассчитан по системе 1+1 ?— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 8, 2021
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Прошлый сезон Артем провёл в «НН», где выступал с 2017 года. pic.twitter.com/u5IsCBIcBS
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
УНИКС подписал контракт с защитником «Нижнего Новгорода» Артемом Комоловым, сообщает пресс-служба казанского клуба. Контракт подписан по схеме 1+1. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний москвич сыграл в 25 матчах, набирая 11,6 очка, 1,8 подбора,
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