УНИКС заключил контракт с Воронцевичем

Форвард сборной России Андрей Воронцевич продолжит карьеру в УНИКС. 33-летний игрок подписал с казанским клубом однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Андрей Воронцевич в составе УНИКСа?

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Контракт с форвардом рассчитан по системе 1+1. pic.twitter.com/2v5MIwIet3 — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 8, 2021

Ранее Воронцевич выступал за «Нижний Новгород», к которому присоединился в марте 2021 года. В сезонез-2020/21 в 11 матчах за «НН» в Единой лиге ВТБ он набирал в среднем по 10,5 очка, 5,7 подбора, 1,3 передачи, 0,8 перехвата и 1,0 блок-шота.

Большую же часть карьеры Воронцевич провел в ЦСКА. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (696).

Напомним, в следующем сезоне УНИКС выступит в Евролиге.