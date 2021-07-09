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УНИКС заключил контракт с Воронцевичем

02:39
Андрей Воронцевич. Фото Instagram
Андрей Воронцевич. Фото Instagram
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Форвард сборной России Андрей Воронцевич продолжит карьеру в УНИКС. 33-летний игрок подписал с казанским клубом однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее Воронцевич выступал за «Нижний Новгород», к которому присоединился в марте 2021 года. В сезонез-2020/21 в 11 матчах за «НН» в Единой лиге ВТБ он набирал в среднем по 10,5 очка, 5,7 подбора, 1,3 передачи, 0,8 перехвата и 1,0 блок-шота.

Большую же часть карьеры Воронцевич провел в ЦСКА. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (696).

Напомним, в следующем сезоне УНИКС выступит в Евролиге.

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Евгений Козинов все материалы автора

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