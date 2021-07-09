УНИКС заключил контракт с Воронцевичем
Форвард сборной России Андрей Воронцевич продолжит карьеру в УНИКС. 33-летний игрок подписал с казанским клубом однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее Воронцевич выступал за «Нижний Новгород», к которому присоединился в марте 2021 года. В сезонез-2020/21 в 11 матчах за «НН» в Единой лиге ВТБ он набирал в среднем по 10,5 очка, 5,7 подбора, 1,3 передачи, 0,8 перехвата и 1,0 блок-шота.
Большую же часть карьеры Воронцевич провел в ЦСКА. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (696).
Напомним, в следующем сезоне УНИКС выступит в Евролиге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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