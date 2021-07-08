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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с форвардом «Хапоэля»

12:45
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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с форвардом «Хапоэля» Стэнтоном Киддом, сообщает инсайдер Дионисис Аравантинос.

Контракт будет действовать до конца сезона-2021/22.

Минувший сезон 29-летний американец начинал в турецком «Орманспоре», где забрасывал 13,1 очка за матч с реализацией из-за дуги 30,8% в 21 матче.

Кидд завершил сезон в составе иерусалимского «Хапоэля». За израильский клуб он сыграл 13 матчей, набирая 12,6 очка, 4,0 подбора и 1,1 передачи за 26,7 минуты, реализуя 49,2% двухочковых, 38% трехочковых и 86,2% штрафных бросков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/AravantinosDA/status/1413060574934622208

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