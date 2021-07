«Локомотив-Кубань» подписал контракт с форвардом «Хапоэля» Стэнтоном Киддом, сообщает инсайдер Дионисис Аравантинос.

Контракт будет действовать до конца сезона-2021/22.

Минувший сезон 29-летний американец начинал в турецком «Орманспоре», где забрасывал 13,1 очка за матч с реализацией из-за дуги 30,8% в 21 матче.

Кидд завершил сезон в составе иерусалимского «Хапоэля». За израильский клуб он сыграл 13 матчей, набирая 12,6 очка, 4,0 подбора и 1,1 передачи за 26,7 минуты, реализуя 49,2% двухочковых, 38% трехочковых и 86,2% штрафных бросков.

Stanton Kidd has agreed to a one-year deal with Lokomotiv Kuban, sources tell @Eurohoopsnet.