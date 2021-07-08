«Локомотив-Кубань» подписал контракт с форвардом «Хапоэля»
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с форвардом «Хапоэля» Стэнтоном Киддом, сообщает инсайдер Дионисис Аравантинос.
Контракт будет действовать до конца сезона-2021/22.
Минувший сезон 29-летний американец начинал в турецком «Орманспоре», где забрасывал 13,1 очка за матч с реализацией из-за дуги 30,8% в 21 матче.
Кидд завершил сезон в составе иерусалимского «Хапоэля». За израильский клуб он сыграл 13 матчей, набирая 12,6 очка, 4,0 подбора и 1,1 передачи за 26,7 минуты, реализуя 49,2% двухочковых, 38% трехочковых и 86,2% штрафных бросков.
Stanton Kidd has agreed to a one-year deal with Lokomotiv Kuban, sources tell @Eurohoopsnet.— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) July 8, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/AravantinosDA/status/1413060574934622208
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