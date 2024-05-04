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«Зенит» стал чемпионом Единой молодежной лиги сезона-2023/24

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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«Зенит» стал чемпионом Единой молодежной лиги сезона-2023/24.
Фото Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Зенит-М» стал победителем «Финала четырех» Единой молодежной лиги, обыграв в решающем матче сезона сверстников из «ЦСКА-Юниор» (77:74).

Героем финала стал центровой петербургского клуба Егор Рыжов, набравший 23 очка и сделавший 19 подборов. По итогам встречи 19-летний баскетболист был признан Самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех». Также 10 и более очков в составе сине-бело-голубых набрали Иван Прокопенко (10 + 5 передач), Семен Буринский (10) и Егор Евстафьев (14). В составе армейцев самым результативным стал Даниил Ключенков (15). MVP регулярного сезона Николай Нацвлишвили записал на свой счет 6 очков.

В символическую пятерку «Финала четырех» вошли Евстафьев («Зенит-М»), Ключенков («ЦСКА-Юниор»), Николай Садиков («ЦСКА-Юниор»), Всеволод Ищенко («СШОР Локо-2») и Клим Адайкин («МБА-Юниор»).

Лучшим тренером турнира стал наставник победителей Артем Комогорцев.

«Как и ожидалось, финальная игра была напряженной, — сказал «СЭ» Комогорцев. — Мы понимали, что у вас есть преимущество в габаритах. У нас лучшие игроки на позиции 3, 4 и 5 номера — мощнее, чем у «ЦСКА-Юниор». Мы выиграли подбор, а кто выигрывает подбор — контролирует матч. Когда игра не нашла, именно очки второго шанса помогли нам выиграть. Это финал и здесь не может быть усталости. Мы знали, что выйдем на площадку и отдадим все силы. Сезон был непростой, у нас была чуть ли не самая молодая команда турнира. Почти половина ребят поднялись из ДЮБЛа. Мы не очень хорошо начали регулярку, но постепенно работали над собой и к концу сезона набрали ход. Показали, что мы можем и, как итог, стали чемпионами».

Третье место досталось «Локомотиву-Кубань-2», обыгравшего хозяев паркета «МБА-Юниор» (73:56).

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