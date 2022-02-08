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Сегодня, 21:05

УНИКС хочет подписать долгосрочный контракт с Хезоньей

Иван Шитик
Корреспондент
Марио Хезонья.
Фото БК УНИКС.

УНИКС намерен подписать долгосрочный контракт с форвардом Марио Хезоньей, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

У казанского клуба есть опция продления соглашения еще на сезон. Но руководство клуба крайне довольно игрой 26-летнего баскетболиста и готово дать ему долгосрочное соглашение.

До перехода в УНИКС хорватский баскетболист выступал в «Панатинаикосе», «Портленде», «Никс», «Орландо» и «Барселоне».

Хезонья перешел в казанский клуб в июле 2021 года. Контракт с баскетболистом был подписан по системе «1+1».

БК УНИКС
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