УНИКС хочет подписать долгосрочный контракт с Хезоньей

УНИКС намерен подписать долгосрочный контракт с форвардом Марио Хезоньей, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

У казанского клуба есть опция продления соглашения еще на сезон. Но руководство клуба крайне довольно игрой 26-летнего баскетболиста и готово дать ему долгосрочное соглашение.

До перехода в УНИКС хорватский баскетболист выступал в «Панатинаикосе», «Портленде», «Никс», «Орландо» и «Барселоне».

Хезонья перешел в казанский клуб в июле 2021 года. Контракт с баскетболистом был подписан по системе «1+1».