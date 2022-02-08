ЦСКА хочет продлить контракт с Клайберном

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн вскоре подпишет новый контракт. По информации литовского инсайдера Донатаса Урбонаса, московский клуб договорился с игроком.

Действующий контракт 31-летнего американца заканчивается в конце этого сезона, поэтому летом может стать свободным агентом.

«Слышал, что Клайберн может оказаться недоступен для других команд этим летом. Возможно, это означает, что ЦСКА и Клайберн уже договорились и близки к продлению контракта», — сказал Урбонас в подкасте на YouTube-канале BasketNews.

В этом сезоне Клайберн сыграл в 8 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 8,9 очка и 2,5 подбора. В Евролиге в среднем за матч он набирает по 14,9 очка и 5,2 подбора.