ЦСКА договорились о контракте с защитником «Кливленда»

ЦСКА договорились с разыгрывающим «Кливленда» Кевином Пангосом о контракте, сообщает Basketnews.

По данным источника, речь идет о 2,5-летнем контракте. За это время игрок заработает около 6 миллионов долларов.

В этом сезоне Пангос появился на паркете в 23 играх регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал по 1,7 очка, а также делал 0,5 подбора и 1,3 передачи.

В том году Пангос играл за петербургский «Зенит». В сентябре он подписал контракт с «Кливлендом».