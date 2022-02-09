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Сегодня, 16:24

ЦСКА договорились о контракте с защитником «Кливленда»

ЦСКА подпишет контракт с защитником «Кливленда»
Иван Шитик
Корреспондент
Кевин Пангос.
Фото Instagram

ЦСКА договорились с разыгрывающим «Кливленда» Кевином Пангосом о контракте, сообщает Basketnews.

По данным источника, речь идет о 2,5-летнем контракте. За это время игрок заработает около 6 миллионов долларов.

В этом сезоне Пангос появился на паркете в 23 играх регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал по 1,7 очка, а также делал 0,5 подбора и 1,3 передачи.

В том году Пангос играл за петербургский «Зенит». В сентябре он подписал контракт с «Кливлендом».

БК Кливленд Кавальерс
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