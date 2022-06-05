Кущенко: «Финальная серия получилась зрелищной, это подтверждает правильность решения увеличить ее до четырех побед»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что руководство в ближайшее время планирует обсудить проведение полуфинальных серий плей-офф турнира до четырех побед со следующего сезона.

«Эта серия получилась такой зрелищной, такой невероятной, что еще раз подтверждает правильность нашего решения увеличить ее до четырех побед, что было впервые в Единой лиге ВТБ. И в следующем сезоне мы думаем проводить серии до четырех побед уже со стадии полуфинала. Это будет обсуждаться на ближайшем совете лиги», — приводит слова Кущенко ТАСС.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ полуфиналы проводились до трех побед. В них «Зенит» обыграл УНИКС (3-1), а ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (3-1). Бронзовым призером Единой лиги ВТБ стал УНИКС, одолевший в серии за третье место «Локомотив-Кубань» (3-1).

Сегодня, 5 мая, «Зенит» победил ЦСКА в седьмом, решающем матче серии финала плей-офф (81:75, 4-3) и впервые в истории стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ.