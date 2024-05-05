Паскуаль — о противостоянии с ЦСКА: «Возможно, серия растянется на семь матчей»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Это будет долгая серия, как минимум четыре матча, а может быть, и все семь. Мы серьезно подойдем к этой серии, обе команды с первой до последней игры будут упорно работать тактически. Я уважаю нового главного тренера ЦСКА, как уважал и прежнего — к сожалению, терять должность тоже является частью нашей работы, такая у нас история», — приводит пресс-служба лиги слова Паскуаля.

Первый матч между командами пройдет в воскресенье, 5 мая, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Зенит» с 26 победами при 10 поражениях занял 2-е место в турнирной таблице. ЦСКА стал третьим (25 побед и 11 поражений).