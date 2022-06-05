«Зенит» переиграл ЦСКА в седьмом матче и стал победителем Единой лиги ВТБ

«Зенит» победил ЦСКА в седьмом, решающем матче серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Питерцы вырвали победу у соперника в Москве со счетом 81:75.

«Зенит» выиграл четвертую четверть со счетом 25:13. К этому моменту команда из Санкт-Петербурга осталась без главного тренера. Хавьер Паскуаль в начале третьей четверти был удален со скамейки за два технических фола.

ЦСКА понес другую потерю — из-за травмы в решающие минуты матча на площадке не смог появиться защитник Алексей Швед.

«Зенит» впервые в истории стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли финальную серию со счетом 4-3, хотя по ходу противостояния уступали 0-2 и 1-3.

ЦСКА каждый сезон попадает в финал и до этого лишь раз уступил титул в Единой лиге — в 2011 году «Химкам». Всего на счету москвичей 11 побед в Лиге ВТБ (в 2008-м — в промо-турнире).

Армейцы — 27-кратные чемпионы России, прервали серию из 18 чемпионских сезонов. Она началась после двух подряд побед «Урал-Грейта» в чемпионате (2000/01, 2001/02). Чемпион России определяется в Единой лиге с сезона-2013/14.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:81 (19:25, 23:19, 20:12, 13:25)

5 июня. Москва. «Мегаспорт»