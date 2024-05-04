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Сегодня, 22:13

Корстин объяснила, за счет чего «Зенит» обыграл ЦСКА в решающем матче Единой молодежной лиги

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Илона Корстин и Егор Рыжов.
Фото Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги «Финала четырех» Единой молодежной лиги сезона-2023/24, который завершился в Москве. В решающем матче «Зенит-М» одолел «ЦСКА-Юниор» (77:74), взяв второе чемпионство за последние три года.

«Считаю, что финал удался, он был очень эмоциональным, — рассказала «СЭ» Илона Корстин. — В прошлом году решающий матч «Финала Четырех» закончился с большой разницей в счете, а в этот раз — все определялось в концовке, исход был непредсказуем до последних секунд. «ЦСКА-Юниор» занял первое место в регулярном сезоне, но по итогам «Финала четырех» сильнее был «Зенит-М».

За счет чего сине-бело-голубые выиграли в финале? Я думаю, что основной фактор их успеха — это работа на подборе (51:34). Много раз у «Зенита-М» были атаки второго и даже третьего шанса. Конечно, хочу отметить великолепную игру Егора Рыжова, который в итоге заслуженно стал MVP «Финала четырех». Он провел великолепный матч — 23 очка и 19 подборов. Также я заметила, что в перерывах игроки «Зенита-М» были очень сплоченными. Когда тренер брал тайм-аут, они обнимались по-братски. Было видно, что есть отличный командный дух и все нацелены на победу. Я поздравляю «Зенит-М» и всех участников «Финала четырех». Для молодых игроков это отличная возможность показать себя и свой талант. В дни проведения «Финала четырех» на арене присутствовали многие скауты, тренеры клубов. Уверена, они взяли на заметку игроков, которые хорошо проявили себя на турнире. Надеемся, что они продолжат прогрессировать и во взрослом баскетболе в рамках Единой лиги ВТБ».

В символическую пятерку «Финала четырех» вошли Егор Евстафьев («Зенит-М»), Даниил Ключенков («ЦСКА-Юниор»), Николай Садиков («ЦСКА-Юниор»), Всеволод Ищенко («СШОР Локо-2») и Клим Адайкин («МБА-Юниор»).

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