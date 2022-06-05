Бывший тренер ЦСКА Станислав Еремин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в Единой лиге ВТБ.

«Победа «Зенита» не стала неожиданной, потому что команда весь сезон показывала хорошую игру и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Я думаю, что они заслужили, минимум, такой борьбы. Что касается ЦСКА, то они еще раз доказали, какой у них характер, что они бьются до конца. У них были огромные потери, фактически была оголена линия высокорослых игроков. Не было никого кроме Милутинова и Антонова, как и равноценной замены. Но они сражались. Конечно, в финальном матче на результате сказалось и то, что Швед не доиграл последние десять минут», — сказал Еремин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Зенит» впервые в истории стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли финальную серию со счетом 4-3, хотя по ходу противостояния уступали 0-2 и 1-3.