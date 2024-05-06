УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии полуфинала

УНИКС дома обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 78:75.

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Эрик Грин — 19 очков.

УНИКС повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч пройдет в Казани 8 мая.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 78:75 (21:12, 17:13, 19:23, 21:27)

6 мая. Казань. «Баскет-Холл».

У: Грин (19), Димитриевич (16), Найт (15)

Л-К: Уайт (15), Акун-Перселл, Миллер (по 12)

Счет в серии: 1-0