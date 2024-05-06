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Сегодня, 23:15

Перасович признан лучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБ

Руслан Минаев
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович признан лучшим по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Под руководством 59-летнего хорвата казанцы одержали 26 побед в 36 матчах и впервые в истории выиграли «регулярку».

«Я счастлив получить награду лучшему тренеру сезона в Единой Лиге ВТБ, — цитирует тренера пресс-служба лиги. — Спасибо баскетбольному клубу УНИКС и моим игрокам — в первую очередь это именно их заслуга».

В первом раунде плей-офф УНИКС обыграл «Самару» (3-0), а в полуфинальной серии ведет в счете с «Локомотивом-Кубань» (1-0).

Баскетбол
БК УНИКС
Велимир Перасович
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