Секулич: «Локомотиву» не в чем себя упрекнуть после поражения УНИКСу»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа (75:78) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«УНИКС играл жестко, на что в первой половине нам не удавалось отреагировать должным образом. Игроки много жаловались на судейство. Во второй половине мы нашли способ лучше двигать мяч и стали гораздо лучше защищаться, но этого оказалось недостаточно.

С другой стороны, я горжусь своими игроками. Сегодня они оставили сердце на площадке. Для меня это крайне важно — не само поражение, а то, каким образом мы проигрываем. Считаю, нам не в чем себя упрекнуть после этого проигрыша», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

УНИКС повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч пройдет в Казани 8 мая.