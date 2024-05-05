Пистиолис — о настрое ЦСКА на матчи с «Зенитом»: «Мы готовы к вызову»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал о настрое команды на полуфинальную серию с «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ.

Ранее главный тренер петербургского клуба Хавьер Паскуаль предположил, что серия растянется на семь матчей.

«Полуфинал — время наслаждаться баскетболом. Эти матчи требуют иного психологического подхода, они будут отличаться от встреч регулярного чемпионата. Мы готовы к вызову. Нам противостоит очень хорошая команда, надеемся вернуться домой как минимум с одной победой и настраиваемся на успех в серии», — приводит пресс-служба лиги слова Пистиолиса.

Первый матч между командами пройдет в воскресенье, 5 мая, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Зенит» с 26 победами при 10 поражениях занял 2-е место в турнирной таблице. ЦСКА стал третьим (25 побед и 11 поражений).