УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграют 6 мая в плей-офф Единой лиги ВТБ в 19:00

Казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ в понедельник, 6 мая. Игра пройдет во дворце спорта «Баскет-Холл» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матчей серии 1/2 финала плей-офф УНИКС — «Локомотив-Кубань» будет доступна на каналах холдинга «Матч» и на сайте matchtv.ru. Игры также показывают по подписке на официальном сайте Единой лиги ВТБ и на канале «Старт».

В 1/4 финала Единой лиги УНИКС победил «Самару» (3-0), а «Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Пармы» (3-0).

Ознакомиться с расписанием матчей серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС можно на сайте «СЭ».

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