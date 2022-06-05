Ротенберг сравнил серию «Зенит» — ЦСКА с полуфиналом КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от финальной серии Единой лиги ВТБ. «Зенит» обыграл ЦСКА в решающем седьмом матче в Москве (81:75, 4:3 — в серии).

«Очень крутой баскетбол. Самого высокого уровня, наблюдать за этой серией было одно удовольствие. Можно ли сравнить этот финал с финалом КХЛ прошедшего сезона? Сложно, все-таки это разные виды спорта. Но по накалу борьбы противостояние «Зенита» и ЦСКА можно сравнить с серией СКА — ЦСКА в прошедшем плей-офф», — сказал Ротенберг.

Отметим, что «Зенит» проигрывал армейцам 1:3, но в итоге смог выиграть серию. В КХЛ в аналогичной ситуации ЦСКА смог отыграться с «Металлургом».