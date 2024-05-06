Уиттакер подпишет новый контракт с «Уралмашем»

Защитник Стэнли Уиттакер останется в «Уралмаше», сообщил телеграм-канал «Перехват».

По данным источника, екатеринбургский клуб договорился со американцем о продлении контракта еще на один сезон. Баскетболист останется в команде до лета 2025 года.

Уиттакер перешел в «Уралмаш» по ходу сезона и сразу стал одним из самых полезных игроков команды. В 24 матчах Единой лиги он в среднем проводил на паркете по 29 минут. В среднем за встречу он набирал 14,1 очка, совершал 2,7 подбора и 5,5 передачи.

«Уралмаш» в четвертьфинале Единой Лиги ВТБ встречался с «Зенитом», но уступил в серии до трех побед 2:3. Команда Хавьера Паскуаля в полуфинале играет с ЦСКА.