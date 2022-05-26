Перасович надеется в четвертом матче закончить серию с «Локомотивом»

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович рассчитывает в четвертом матче закончить серию за 3-е место Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани». Счет в серии 2-1 в пользу казанской команды.

«Нам предстоит четвертый матч серии плей-офф за бронзовые медали. «Локомотив» — отличная команда, которая быстро переходит из обороны в атаку и набирает много очков в переходах. Нам важно остановить их нападение, минимизировать собственные ошибки и контролировать подбор. Мы не хотим затягивать серию. Постараемся в четверг вновь порадовать болельщиков положительным результатом и завоевать бронзовые медали», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Матч «Локомотив» — УНИКС состоится сегодня, 26 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.