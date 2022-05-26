УНИКС разгромил «Локомотив-Кубань» и стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде разгромил «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ — 94:73.

У казанцев самым результативным игроком матча стал Марио Хезонья — 15 очков. Еще четыре игрока набрали больше 10 очков. У краснодарцев больше всех набрал Джонатан Мотли — 19 очков.

Счет в серии — 3-1 в пользу казанского клуба.

Таким образом, УНИКС выиграл бронзовые медали сезона-2021/22 Единой лиги ВТБ.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 73:94 (18:14, 18:33, 19:30, 18:17)

26 мая. Краснодар. «Баскет-холл».