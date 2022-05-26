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Сегодня, 06:31

Джонсон: «Хотим закончить сезон на мажорной ноте»

Джонсон поделился ожиданиями от четвертого матча с «Локомотивом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник УНИКС Джерон Джонсон перед четвертым матчем серии за 3-е место Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» пообещал приложить максимум усилий. Счет в серии 2-1 в пользу казанской команды.

«Мы хотим закончить сезон на мажорной ноте. Приложим максимум усилий, чтобы завершить серию в Краснодаре и порадовать наших поклонников победой», — цитирует пресс-служба клуба Джонсона.

Матч «Локомотив» — УНИКС состоится сегодня, 26 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-lokomotivkuban-vs-uniks-igra-4
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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