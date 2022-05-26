Джонсон: «Хотим закончить сезон на мажорной ноте»

Джонсон поделился ожиданиями от четвертого матча с «Локомотивом»

Атакующий защитник УНИКС Джерон Джонсон перед четвертым матчем серии за 3-е место Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» пообещал приложить максимум усилий. Счет в серии 2-1 в пользу казанской команды.

«Мы хотим закончить сезон на мажорной ноте. Приложим максимум усилий, чтобы завершить серию в Краснодаре и порадовать наших поклонников победой», — цитирует пресс-служба клуба Джонсона.

Матч «Локомотив» — УНИКС состоится сегодня, 26 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.