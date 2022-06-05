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Сегодня, 16:44

Лещенко объяснил, за счет чего «Зенит» сумел выиграть Единую лигу ВТБ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в Единой лиге ВТБ. В седьмом матче серии финала плей-офф питерцы вырвали победу у ЦСКА в Москве со счетом 81:75.

«У «Зенита» крепкий тренер. Он достаточно мотивирован. По защите «Зенит» лучше играл. Я думал, что на своей площадке они выиграют игру. Так и получилось. На своем поле выиграли, а потом появился кураж и мотивация. Вот все и произошло», — сказал Лещенко «СЭ».

«Зенит» впервые в истории стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли финальную серию со счетом 4-3, хотя по ходу противостояния уступали 0-2 и 1-3.

ЦСКА каждый сезон попадает в финал и до этого лишь раз уступил титул в Единой лиге — в 2011 году «Химкам». Всего на счету москвичей 11 побед в Лиге ВТБ (в 2008-м — в промо-турнире).

Лев Лещенко
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