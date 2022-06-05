Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в Единой лиге ВТБ. В седьмом матче серии финала плей-офф питерцы вырвали победу у ЦСКА в Москве со счетом 81:75.

«Все, кто принимал участие в организации этой команды, безусловно, очень счастливы и довольны. Наконец-то гегемония ЦСКА закончилась. Будем ждать следующий сезон. А вообще, ЦСКА и «Зенит» совершенно спокойно могли играть за кубок Евролиги. Очень жаль, что нас исключили оттуда. Надеюсь, что в следующем сезоне что-то поменяется. Баскетбол понемногу возрождается. Единственное, что плохо — очень мало молодых игроков. Нам пора расширять лигу до 14 команд. Тогда будет конфликт. Как только закончилось доминирование ЦСКА — появился интерес к баскетболу и спортивный конфликт. Очень здорово это все», — сказал Лещенко «СЭ».

«Зенит» впервые в истории стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли финальную серию со счетом 4-3, хотя по ходу противостояния уступали 0-2 и 1-3.

ЦСКА каждый сезон попадает в финал и до этого лишь раз уступил титул в Единой лиге — в 2011 году «Химкам». Всего на счету москвичей 11 побед в Лиге ВТБ (в 2008-м — в промо-турнире).