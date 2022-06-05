Димитрис Итудис ушел с поста главного тренера ЦСКА

Димитрис Итудис ушел с поста главного тренера ЦСКА.

51-летний греческий специалист объявил об этом после поражения в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (75:81).

«Решили, что наши пути с клубом расходятся. Я был горд работать в таком клубе», — приводит ТАСС слова Итудиса.

Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 года. Вместе с армейцами он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.

В марте 2022 года стало известно, что Итудис будет тренировать сборную Греции. Он дебютирует в сборной в качестве главного тренера на чемпионате Европы, который пройдет с 1 по 18 сентября.