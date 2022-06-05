Димитрис Итудис ушел с поста главного тренера ЦСКА
Димитрис Итудис ушел с поста главного тренера ЦСКА.
51-летний греческий специалист объявил об этом после поражения в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (75:81).
«Решили, что наши пути с клубом расходятся. Я был горд работать в таком клубе», — приводит ТАСС слова Итудиса.
Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 года. Вместе с армейцами он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.
В марте 2022 года стало известно, что Итудис будет тренировать сборную Греции. Он дебютирует в сборной в качестве главного тренера на чемпионате Европы, который пройдет с 1 по 18 сентября.
Источник: https://tass.ru/sport/14827435
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