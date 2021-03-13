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«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор»

16:52

«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Защитник краснодарцев Мантас Калниетис сделал «дабл-дабл».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов) — 104:89 (30:29, 27:24, 26:15, 21:21)

Л: Калниетис (19 + 12 передач), Гордон (18), Кузминскас (17), Уильямс-Госс (16), Емченко (10).

А: Клавелл (19), Ристич (16), Шакич (15), Мэйсон (11), Старкс (10).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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