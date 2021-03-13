«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор»
16:52
«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Защитник краснодарцев Мантас Калниетис сделал «дабл-дабл».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов) — 104:89 (30:29, 27:24, 26:15, 21:21)
Л: Калниетис (19 + 12 передач), Гордон (18), Кузминскас (17), Уильямс-Госс (16), Емченко (10).
А: Клавелл (19), Ристич (16), Шакич (15), Мэйсон (11), Старкс (10).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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