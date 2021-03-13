УНИКС разгромил «Калев»
19:56
УНИКС крупно обыграл «Калев» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ — 76:49. Самым результативным игроком встречи стал Айзея Кэнэн, набравший 16 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Калев» (Таллин) — УНИКС (Казань) — 49:76 (15:16, 7:18, 13:25, 14:17)
К: Хермет (10) Йоэсаар (9 + 10 подборов).
У: Кэнэн (16), Узинский (12), Уайт (10), Смит (10).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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