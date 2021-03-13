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УНИКС разгромил «Калев»

19:56

УНИКС крупно обыграл «Калев» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ — 76:49. Самым результативным игроком встречи стал Айзея Кэнэн, набравший 16 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — УНИКС (Казань) — 49:76 (15:16, 7:18, 13:25, 14:17)

К: Хермет (10) Йоэсаар (9 + 10 подборов).

У: Кэнэн (16), Узинский (12), Уайт (10), Смит (10).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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