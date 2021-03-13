Станислав Ильницкий перенесет операцию на колене

Форвард «Локомотива-Кубань» и сборной России Станислав Ильницкий получил травму колена. Капитана «Локо» ждет операция, сроки восстановления пока неизвестны, информирует сайт клуба.

Ситуацию с травмой Ильницкого прокомментировал начальник медицинской службы клуба Константин Шубин.

«Игрок получил травму правого коленного сустава. По результатам диагностики выявлено повреждение передней крестообразной связки. Игроку предстоит оперативное лечение. В настоящее время решается вопрос о дате и месте проведения операции. Сроки восстановления и точный диагноз будут известны только после оперативного лечения», — заявил Шубин.

Ильницкий сыграл в этом сезоне в 32 матчах, набирая в среднем по 5,6 очка и 3,3 подбора.