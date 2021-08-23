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Источник: Майк Джеймс проведет встречу с руководством ЦСКА

19:48
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ЦСКА 23 августа сообщил о возвращении в расположение команды разыгрывающего Майка Джеймса.

Баскетболист намерен провести встречу с руководством московского клуба. На ней должен присутствовать и главный тренер команды Димитрис Итудис, утверждает Totalbasket.gr.

Во второй части минувшего сезона Джеймс выступал за «Бруклин Нетс», клуб не сделал 31-летнему игроку квалификационное предложение летом.

По ходу прошлого сезона Джеймс разругался с главным тренером Димитрисом Итудисом, за что был отстранен от матчей армейцев.

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Иван Шитик все материалы автора

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