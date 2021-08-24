«Химки» подадут заявление на участие в Суперлиге
«Химки», ранее cнявшиеся из-за финансовых проблем с Единой лиги ВТБ и Евролиги, подадут заявление на участие в Суперлиге, информирует Metaratings.ru.
«На данный момент коллектив переживает проблемы, «Химки» постепенно решают вопросы. В ближайшее время клуб подаст заявление на участие в Суперлиге», — сказали в клубе.
В июне желто-синие уведомили директорат Единой лиги ВТБ об отсутствии финансовых гарантий и не подтвердили свое участие в сезоне-2021/22.
«Химки» являются единственным клубом, который выигрывал Единую лигу ВТБ, помимо ЦСКА. Также подмосковный коллектив становился пять раз серебряным призером турнира, в последний раз это произошло в сезоне-2018/19. Всего на счету «Химок» 11 серебряных наград чемпионата России.
Суперлига — вторая по значимости лига в структуре мужского баскетбола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/bk-khimki-podadut-zayavlenie-na-uchastie-v-superlige-1038722/
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