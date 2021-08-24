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«Химки» подадут заявление на участие в Суперлиге

12:22
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«Химки», ранее cнявшиеся из-за финансовых проблем с Единой лиги ВТБ и Евролиги, подадут заявление на участие в Суперлиге, информирует Metaratings.ru.

«На данный момент коллектив переживает проблемы, «Химки» постепенно решают вопросы. В ближайшее время клуб подаст заявление на участие в Суперлиге», — сказали в клубе.

В июне желто-синие уведомили директорат Единой лиги ВТБ об отсутствии финансовых гарантий и не подтвердили свое участие в сезоне-2021/22.

«Химки» являются единственным клубом, который выигрывал Единую лигу ВТБ, помимо ЦСКА. Также подмосковный коллектив становился пять раз серебряным призером турнира, в последний раз это произошло в сезоне-2018/19. Всего на счету «Химок» 11 серебряных наград чемпионата России.

Суперлига — вторая по значимости лига в структуре мужского баскетбола.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/bk-khimki-podadut-zayavlenie-na-uchastie-v-superlige-1038722/

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