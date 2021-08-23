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Джон Холланд покинул УНИКС

18:42
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Форвард Джон Холланд покидает УНИКС, сообщает пресс-служба казанцев.

В минувшем сезоне американец провел в составе УНИКСа 22 игры в чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 9,1 очка, 2,9 подбора, 1,9 передачи и 1,2 перехвата.

В 21 матче Еврокубка-2020/21 средняя статистика Холланда составила 10,3 очка, 2,3 подбора, 1,7 передачи и 0,9 перехвата.

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Иван Шитик все материалы автора

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