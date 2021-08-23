Джон Холланд покинул УНИКС
Форвард Джон Холланд покидает УНИКС, сообщает пресс-служба казанцев.
В минувшем сезоне американец провел в составе УНИКСа 22 игры в чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 9,1 очка, 2,9 подбора, 1,9 передачи и 1,2 перехвата.
В 21 матче Еврокубка-2020/21 средняя статистика Холланда составила 10,3 очка, 2,3 подбора, 1,7 передачи и 0,9 перехвата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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