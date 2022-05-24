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Перасович — о победе над «Локомотивом-Кубань»: «Мы доминировали на своем щите»

Главный тренер УНИКСа прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» в третьем матче серии
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги третьего матча серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (93:87).

«В первую очередь, поздравляю своих игроков с победой над серьезным соперником. Одним из ключевых факторов успеха стало возвращение в строй Тони Джекири, который почти месяц отсутствовал из-за травмы. Выражаю за это благодарность медицинскому штабу нашего клуба. Мы доминировали на своем щите, что нам не удавалось в предыдущих матчах серии», — цитирует тренера сайт лиги.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч пройдет 26 мая в Краснодаре.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-zabiraet-pobedu-v-slozhnejshej-kontsovke-i-vyhodit-vpered-v-serii-s-loko/
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Велимир Перасович
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