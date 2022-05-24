И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Максимович объяснил причины поражения в матче против УНИКСа

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал поражение в матче против УНИКСа (87:93).

В первую очередь — спасибо нашим болельщикам. Они оказали нам огромную поддержку. К сожалению, мы не сыграли на том уровне, который позволил бы оправдать их ожидания и победить. Мы не выполнили план на игру, план по игре за подбор на своем щите, не контролировали очень многие аспекты игры. Опыт и габариты игроков гостей в итоге сказались на исходе матча. В концовке дали Воронцевичу набрать легкие 2 очка. В общем, нам всем надо сделать шаг на ступеньку вверх, чтобы в следующей игре защитить нашу площадку», — цитирует Максимовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Таким образом, УНИКС ведет в серии — 2:1.

Четвертый матч серии состоится в Краснодаре 26 мая. В случае победы «Локомотива-Кубань» обладатель бронзовых медалей определится в Казани 29 мая.