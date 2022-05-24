Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:49

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Максимович объяснил причины поражения в матче против УНИКСа

Читать «СЭ» в

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал поражение в матче против УНИКСа (87:93).

В первую очередь — спасибо нашим болельщикам. Они оказали нам огромную поддержку. К сожалению, мы не сыграли на том уровне, который позволил бы оправдать их ожидания и победить. Мы не выполнили план на игру, план по игре за подбор на своем щите, не контролировали очень многие аспекты игры. Опыт и габариты игроков гостей в итоге сказались на исходе матча. В концовке дали Воронцевичу набрать легкие 2 очка. В общем, нам всем надо сделать шаг на ступеньку вверх, чтобы в следующей игре защитить нашу площадку», — цитирует Максимовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Таким образом, УНИКС ведет в серии — 2:1.

Четвертый матч серии состоится в Краснодаре 26 мая. В случае победы «Локомотива-Кубань» обладатель бронзовых медалей определится в Казани 29 мая.

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
0
Читайте также
Знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма: звезда Spice Girls негативно отзывалась о футболистах, но передумала
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перасович — о победе над «Локомотивом-Кубань»: «Мы доминировали на своем щите»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости