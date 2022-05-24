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Сегодня, 21:53

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и вышел вперед в серии за 3-е место

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в третьем матче серии плей-офф за 3-е место. Казанцы в гостях выиграли со счетом 93:87.

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал Тони Джекири, набравший 19 очков. У соперников больше всего очков набрал Джейлен Барфорд — 24.

УНИКС повел в серии до трех побед со счетом 2-1.

Следующий матч пройдет 26 мая и также состоится в Краснодаре.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 87:93 (17:27, 23:18, 21:21, 26:27)

24 мая. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 1-2.

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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