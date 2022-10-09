Главный тренер «НН» Лукич — о матче с «Автодором»: «Заключительные пять минут обнажили многие наши слабости»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Автодором» (71:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игра в Саратове сложилась для нас ожидаемо тяжело. Однако неожиданными получились последние пять минут в исполнении моей команды. Мы легко растранжирили 11-очковое преимущество, за что едва не поплатились в концовке. Не могли реализовать свои атаки. Мы получали возможности для выполнения открытых бросков, но не пользовались ими. Вместо этого пытались создавать для себя более выгодные ситуации, но в итоге промахивались или теряли мячи. Не могу быть доволен этой пятиминуткой. Да, в третьей четверти мы полностью контролировали игру, но заключительные пять минут обнажили многие наши слабости», — цитирует пресс-служба клуба тренера.

В следующем матче «Нижний Новгород» 13 октября сыграет дома против УНИКСа.