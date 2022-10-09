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9 октября, 21:11

Главный тренер «Автодора» Павичевич — о поражении от «НН»: «Каждый из игроков отдал все силы на площадке»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (69:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить команду Нижнего Новгорода с победой. Матч получился хорошим и, не сомневаюсь, понравился зрителям. Мои ребята сражались изо всех сил, спасибо им за игру и борьбу. Мы вернулись с «-14» и даже имели шансы вырвать победу. Но, к сожалению, удача сегодня оказалась не на нашей стороне. Причиной 11-очкового рывка на последних минутах стала сплоченность ребят. Каждый из них боролся до конца и отдал все силы на площадке. Но такую команду, как «Нижний Новгород», нелегко догнать. В целом я доволен качеством баскетбола, который мы показали, борьбой, желанием наших игроков и их стремлением к победе. Все остальное — детали, над которыми нужно продолжать работать», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

В следующем матче «Автодор» в гостях встретится с «Зенитом» 14 октября.

БК Автодор
БК Нижний Новгород
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