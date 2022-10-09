УНИКС разгромил «Енисей», набрав более 100 очков

УНИКС разгромил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы выиграли на своей площадке со счетом 104:59.

В составе победителей самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, который набрал 22 очка.

У «Енисея» также 22 очка на свой счет записал Джеймс Томпсон.

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УНИКС (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 104:59 (29:16, 27:19, 27:14, 21:10)

9 октября. Казань. «Баскет-Холл».