Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

30 мая, 23:45

Итудис назвал главные причины поражения в пятом матче финальной серии против «Зенита»

Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о причинах поражения в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (95:97).

В серии до четырех побед армейцы лидируют со счетом 3-2.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Это был сложный матч. Мы начали здорово, особенно в нападении, но во второй четверти смазали несколько открытых бросков и штрафных и потеряли уверенность. Но в целом, мы проиграли эту встречу в защите. Даже при том, что мы совершили камбэк, соперники контролировали ход матча. Тем не менее, мы знаем, как играть в Санкт-Петербурге. Ожидаем еще одной тяжелой встречи, будем готовиться к ней», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Шестой матч финальной серии состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-05-30-cska-zenit-news-report/
БК Зенит
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
1
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Емельяненко пропивает второй «бой всей жизни». Александр напугал внешним видом и готовится к бою с Дациком в реабилитационном центре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Антонов рассказал о своей дуэли с Мики в финальной серии Единой лиги ВТБ

Паскуаль: «Зенит» и ЦСКА подарили миру еще один баскетбольный спектакль»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости