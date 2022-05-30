Итудис назвал главные причины поражения в пятом матче финальной серии против «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о причинах поражения в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (95:97).

В серии до четырех побед армейцы лидируют со счетом 3-2.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Это был сложный матч. Мы начали здорово, особенно в нападении, но во второй четверти смазали несколько открытых бросков и штрафных и потеряли уверенность. Но в целом, мы проиграли эту встречу в защите. Даже при том, что мы совершили камбэк, соперники контролировали ход матча. Тем не менее, мы знаем, как играть в Санкт-Петербурге. Ожидаем еще одной тяжелой встречи, будем готовиться к ней», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Шестой матч финальной серии состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.