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Сегодня, 23:08

Антонов рассказал о своей дуэли с Мики в финальной серии Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Форвард ЦСКА Семен Антонов рассказал, что выходит на первый план в противостоянии с «Зенитом» в финальной серии Единой лиги ВТБ. После пятиматчей армейцы впереди со счетом 3:2.

«Я бы не стал говорить, что мое противостояние с Мики — ключевое, — заявил «СЭ» Антонов. — На каждой позиции идет микродуэль. Все решается в ключевых владениях. И тут сложно чем-то удивить. Мы знаем их комбинации, соперник прекрасно знает наши комбинации. На первый план выходит реализация и самоотдача. Для болельщиков это отлично, что на каждой позиции идет такое противостояние».

Шестой матч финальной серии состоится 2 мая в Санкт-Петербурге.

БК Зенит
БК ЦСКА
Семен Антонов
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