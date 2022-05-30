Антонов рассказал о своей дуэли с Мики в финальной серии Единой лиги ВТБ

Форвард ЦСКА Семен Антонов рассказал, что выходит на первый план в противостоянии с «Зенитом» в финальной серии Единой лиги ВТБ. После пятиматчей армейцы впереди со счетом 3:2.

«Я бы не стал говорить, что мое противостояние с Мики — ключевое, — заявил «СЭ» Антонов. — На каждой позиции идет микродуэль. Все решается в ключевых владениях. И тут сложно чем-то удивить. Мы знаем их комбинации, соперник прекрасно знает наши комбинации. На первый план выходит реализация и самоотдача. Для болельщиков это отлично, что на каждой позиции идет такое противостояние».

Шестой матч финальной серии состоится 2 мая в Санкт-Петербурге.