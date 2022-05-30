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30 мая, 23:51

Паскуаль: «Зенит» и ЦСКА подарили миру еще один баскетбольный спектакль»

Паскуаль поделился эмоциями после победы над ЦСКА в пятом матче финала
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился эмоциями после победы над ЦСКА (97:95) в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Армейцы лидируют в серии до четырех побед со счетом 3-2.

«Игра похожа на предыдущую, когда обе команды играли в лучший баскетбол в защите и в нападении. Мы подарили миру еще один баскетбольный спектакль на паркете. В первой половине нам было сложно чувствовать игру. Во второй половине мы постепенно вернулись и начали уходить в отрыв. В последней части ЦСКА великолепно стал играть в нападении и отыграл отставание, но все завершилось благоприятно для нас. Это был еще один триллер, который завершился удачно для нас. Есть время на восстановление и подготовку к шестому матчу серии. Как я говорил, впервые в карьере я играю финальную серию из семи матчей. Уверен, что болельщикам это очень нравится», — цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Шестой матч финальной серии состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6049
БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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