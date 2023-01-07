Форвард УНИКСа Воронцевич: «Мы досконально разбираем тактические схемы «Пармы», их нападение и защитные действия»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о подготовке команды к матчу Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«Мы летим в Пермь — один из самых баскетбольных городов страны. У пермяков прекрасный зал и преданные болельщики. Наш соперник — хорошо сбалансированная команда под руководством авторитетного тренера. Мы ответственно готовимся к матчу, досконально разбираем тактические и игровые схемы «Пармы», их нападение и защитные действия. Кроме того, ежедневно стремимся улучшать свою игру и прогрессировать. Ожидаю красивого, напряженного матча и желаю нам удачи!» — цитирует форварда пресс-служба клуба.

УНИКС занимает 2-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» расположилась на 6-й строчке. Матч между командами пройдет 8 января и начнется в 15.00 по московскому времени.