Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:26

Базаревич: «Мы сделаем все, чтобы добиться победы в матче с «Автодором»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«Мы понимаем важность матча. Мне кажется, мы достаточно неплохо тренировались. Надеюсь, сможем перенести это на игру. У нас есть некоторые пробелы в составе, но мы будем бороться. Мы понимаем, что «Автодор» теперь один из наших главных конкурентов, и сделаем все, чтобы добиться победы», — цитирует пресс-служба клуба Базаревича.

Матч «Самара» — «Автодор» пройдет сегодня, 8 января. Начало — 17.00 мск.

БК Автодор
БК Самара
Сергей Базаревич
0
Читайте также
Роналду и Джорджина смогут жить вместе, несмотря на законы Саудовской Аравии
Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард УНИКСа Воронцевич: «Мы досконально разбираем тактические схемы «Пармы», их нападение и защитные действия»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости