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Главный тренер «Астаны» Киселев: «35 минут мы показываем хороший баскетбол, а в последние 5 минут теряем дисциплину»

Алина Савинова
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселев подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» (75:93).

«Скажу так: в очередной раз 35 минут мы показываем хороший баскетбол, а в последние 5 минут теряем игровую дисциплину. Мы отыгрались после крупного отставания, но из-за того, что потеряли игровую дисциплину, «Зенит» ушел вперед. Конечно, надо отметить Эртеля, который хорошо сыграл сегодня, дирижировал нападением команды, раздавал передачи, сам решал в отдельных ситуациях. Последние пять минут — это наш бич, мы с этим боремся, работаем над этой проблемой. Поздравляю «Зенит» с победой, всех с Рождеством», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Астана» находится на предпоследней, 11-й, позиции.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-dobyvaet-vtoruyu-podryad-pobedu-na-vyezde/
БК Астана
БК Зенит
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