Единая лига ВТБ не стала дисквалифицировать Итудиса за физическое воздействие на арбитров
Директорат Единой лиги ВТБ вынес решение по итогам второго матча полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА (107:104 2ОТ).
«По решению Директората Лиги баскетбольный клуб ЦСКА предупрежден за вербальный контакт главного тренера команды Димитриса Итудиса с судьей, который произошел после второго матча полуфинала «Зенит» — ЦСКА», — говорится в сообщении лиги.
После матча комиссар второго матча Владимир Хлопиков отразил в протоколе, что греческий тренер оказывал физическое воздействие на судей после финальной сирены.
Счет в серии до трех побед равный — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/reshenie-direktorata-ligi-po-itogam-2-go-matcha-polufinala-zenit-tsska/
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