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Единая лига ВТБ не стала дисквалифицировать Итудиса за физическое воздействие на арбитров

18:50
Димитрис Итудис. Фото ПБК ЦСКА
Димитрис Итудис. Фото ПБК ЦСКА
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Директорат Единой лиги ВТБ вынес решение по итогам второго матча полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА (107:104 2ОТ).

«По решению Директората Лиги баскетбольный клуб ЦСКА предупрежден за вербальный контакт главного тренера команды Димитриса Итудиса с судьей, который произошел после второго матча полуфинала «Зенит» — ЦСКА», — говорится в сообщении лиги.

После матча комиссар второго матча Владимир Хлопиков отразил в протоколе, что греческий тренер оказывал физическое воздействие на судей после финальной сирены.

Счет в серии до трех побед равный — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/reshenie-direktorata-ligi-po-itogam-2-go-matcha-polufinala-zenit-tsska/

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