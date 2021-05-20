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УНИКС выиграл второй матч в серии с «Локомотивом-Кубань»

22:26
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УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (79:69) во втором матче 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанский клуб ведет в серии 2-0.

В составе победителей самым результативным стал Джамар Смит, набравший 17 очков. У «Локо» 20 очков набрал Миндаугас Кузминскас.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

Второй матч

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 69:79 (20:21, 24:21, 13:23, 12:14)

Счет в серии: 0-2

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