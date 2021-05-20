УНИКС выиграл второй матч в серии с «Локомотивом-Кубань»
УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (79:69) во втором матче 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанский клуб ведет в серии 2-0.
В составе победителей самым результативным стал Джамар Смит, набравший 17 очков. У «Локо» 20 очков набрал Миндаугас Кузминскас.
Единая лига ВТБ
1/2 финала
Второй матч
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 69:79 (20:21, 24:21, 13:23, 12:14)
Счет в серии: 0-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю