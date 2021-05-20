Появилось видео «общения» тренера ЦСКА Итудиса с арбитром после игры с «Зенитом»

В распоряжении «СЭ» оказалось видео после финальной сирены второго матча полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА (107:104 2ОТ).

Главный тренер Димитрис Итудис постарался донести до арбитра свою позицию по спорным эпизодам. Комиссар второго матча Владимир Хлопиков отразил в протоколе, что греческий тренер оказывал физическое воздействие на судей после финальной сирены.

«Общение» Итудиса с арбитром после игры с «Зенитом» pic.twitter.com/Mjp3FO7nzr — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 20, 2021

Сегодня, 20 мая, Лига рассмотрит этот эпизод и может дисквалифицировать тренера армейцев на один матч.

Счет в серии до трех побед равный — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.

(Тимур Ганеев)