Появилось видео «общения» тренера ЦСКА Итудиса с арбитром после игры с «Зенитом»
В распоряжении «СЭ» оказалось видео после финальной сирены второго матча полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА (107:104 2ОТ).
Главный тренер Димитрис Итудис постарался донести до арбитра свою позицию по спорным эпизодам. Комиссар второго матча Владимир Хлопиков отразил в протоколе, что греческий тренер оказывал физическое воздействие на судей после финальной сирены.
Сегодня, 20 мая, Лига рассмотрит этот эпизод и может дисквалифицировать тренера армейцев на один матч.
Счет в серии до трех побед равный — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.
(Тимур Ганеев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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