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Появилось видео «общения» тренера ЦСКА Итудиса с арбитром после игры с «Зенитом»

16:47
Димитрис Итудис. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Димитрис Итудис. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В распоряжении «СЭ» оказалось видео после финальной сирены второго матча полуфинальной серии «Зенит» — ЦСКА (107:104 2ОТ).

Главный тренер Димитрис Итудис постарался донести до арбитра свою позицию по спорным эпизодам. Комиссар второго матча Владимир Хлопиков отразил в протоколе, что греческий тренер оказывал физическое воздействие на судей после финальной сирены.

Сегодня, 20 мая, Лига рассмотрит этот эпизод и может дисквалифицировать тренера армейцев на один матч.

Счет в серии до трех побед равный — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.

(Тимур Ганеев)

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