Боломбой может перейти в «Олимпиакос»

Форвард Джоэл Боломбой может продолжить карьеру в «Олимпиакосе». Греческий клуб находится на продвинутой стадии переговоров с 28-летним форвардом, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Боломбой по-прежнему имеет действующий контракт с ЦСКА. Ранее форвард ответил отказом на просьбу клуба о возвращении в страну до 1 мая.

Боломбой покинул расположение ЦСКА в конце февраля. Он является уроженцем Украины и даже вызывался в сборную страны. В 2018 году он получил российское гражданство. В декабре того же года декабря Джоэль дебютировал за сборную России в матче отбора ЧМ-2019 против Чехии.

В составе ЦСКА он становился победителем Евролиги, дважды — Единой лиги ВТБ и один раз — обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. Крорме того, он был выбран на драфте НБА 2016 гола и входил в систему «Юты», а затем — «Милуоки».