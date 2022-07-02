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Сегодня, 16:04

Центровой Евгений Минченко продолжит выступать за «Автодор»

Иван Шитик
Корреспондент
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Центровой «Автодора» Евгений Минченко продолжит выступать за команду в сезоне-2022/23, сообщает пресс-служба клуба. Опция продления контракта Минченко вступила в силу.

«Спасибо «Автодору» и его президенту Владимиру Евстафьевичу Родионову за доверие и возможность проявить себя в будущем сезоне. Буду стараться помогать клубу с выполнением задач и стремиться доказать, что могу быть одним из лучших игроков на своей позиции в лиге.

Очень сильно жду всех болельщиков на наших играх, вы наша движущая сила и часть команды. Вперед, «Автодор», — сказал баскетболист.

Минченко принял участие в 21 матче Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22. Его средняя статистика составила 10,1 очка, 5,1 подбора, 0,6 передачи и 0,6 блок-шота за 20 минут на площадке.

Источник: https://vk.com/bcavtodor?w=wall-73956035_57686
БК Автодор
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