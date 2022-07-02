Центровой Забелин подписал контракт с УНИКСом

Баскетбольный клуб УНИКС и 34-летний российский центровой Артем Забелин заключили контракт. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

На профессиональном уровне центровой дебютировал в саратовском «Автодоре» в сезоне-2003/04.

В 2007 году перешел в ЦСКА. В составе армейского клуба Забелин стал чемпионом Евролиги и Единой лиги ВТБ, трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и бронзовым призером Евролиги.

После этого центровой выступал за «Спартак-Приморье», «Красные крылья», «Автодор», «Темп-СУМЗ-УГМК Ревда» и «Парму».

Минувший сезон Артем провел в пермском клубе, где в 18 играх набирал в среднем 10,4 очка, 4,7 подбора и 1,9 передачи за 23:09 минуты игрового времени.