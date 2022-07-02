Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:16

Центровой Забелин подписал контракт с УНИКСом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Баскетбольный клуб УНИКС и 34-летний российский центровой Артем Забелин заключили контракт. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

На профессиональном уровне центровой дебютировал в саратовском «Автодоре» в сезоне-2003/04.

В 2007 году перешел в ЦСКА. В составе армейского клуба Забелин стал чемпионом Евролиги и Единой лиги ВТБ, трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и бронзовым призером Евролиги.

После этого центровой выступал за «Спартак-Приморье», «Красные крылья», «Автодор», «Темп-СУМЗ-УГМК Ревда» и «Парму».

Минувший сезон Артем провел в пермском клубе, где в 18 играх набирал в среднем 10,4 очка, 4,7 подбора и 1,9 передачи за 23:09 минуты игрового времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=artem-zabelin--novichok-uniksa
БК УНИКС
1
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Кутепов стал торпедовцем, Нобоа готов перейти в ЦСКА, «Зенит» покупает защитника из «Црвены звезды». Главные трансферные слухи РПЛ 2 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боломбой может перейти в «Олимпиакос»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости